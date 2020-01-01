Токеномика на Peachfolio (PCHF) Открийте ключова информация за Peachfolio (PCHF), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Peachfolio (PCHF) peachfolio is a Decentralized Finance (DeFi) portfolio tracker app. It lets you see the current value of your DeFi cryptocurrency tokens in one easy location. With it, you can access all the data you need to make informed decisions and get the most out of your trades. You will be able to check the original price you bought a token at, add notes to keep a record of important information, and monitor the current marketcap without needing to go to external sites such as poocoin. You will also have access to most of peachfolio’s functionality as soon as you install the free app. However, we've also created 'Pro' features for holders of our token that will help you get even more out of your portfolio. This will include functionality such as monitoring your P&L, and setting up price alerts, with more functionality also planned! Официален уебсайт: https://peachfolio.app/ Купете PCHF сега!

Токеномика и анализ на цената за Peachfolio (PCHF) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Peachfolio (PCHF), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 31.43K $ 31.43K $ 31.43K Общо предлагане: $ 950.07M $ 950.07M $ 950.07M Циркулиращо предлагане: $ 184.30M $ 184.30M $ 184.30M FDV (оценка при пълна реализация): $ 162.05K $ 162.05K $ 162.05K Рекорд за всички времена: $ 0.00744057 $ 0.00744057 $ 0.00744057 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00017057 $ 0.00017057 $ 0.00017057 Научете повече за цената на Peachfolio (PCHF)

Токеномика на Peachfolio (PCHF): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Peachfolio (PCHF) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PCHF токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PCHF токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PCHF, разгледайте цената в реално време на токените PCHF!

