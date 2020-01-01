Токеномика на PayX (PAYX)
Информация за PayX (PAYX)
What is the project about? PayX is a payment system built on a Blockchain platform that supports users to pay for Service with PAYX tokens. Besides, PayX also aims to build an integrated ecosystem of Play to Earn games that allow users through the game to receive $PAYX rewards.
What makes your project unique?
Manage Your Payments and Enjoy Exclusive Benefits on PayX
PayX combines with partners to build a robust payment network and exclusive utilities for users!
History of your project. Fast speed
All payments will be made within minutes
User-friendly interface
Easy To Use At The First Time
Direct Payment
Cryptocurrency, Web3 Platforms, Betting App, Web xxx, Private Services
Global Payments
Global Payment Network
Member Offers
Members Enjoy Benefits: Discounts, Cashback, etc when Paying Through Payx
Токеномика и анализ на цената за PayX (PAYX)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за PayX (PAYX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на PayX (PAYX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на PayX (PAYX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой PAYX токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой PAYX токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на PAYX, разгледайте цената в реално време на токените PAYX!
