Токеномика на PayPal USD (PYUSD) Открийте ключова информация за PayPal USD (PYUSD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за PayPal USD (PYUSD) PayPal USD is designed to contribute to the opportunity stablecoins offer for payments and is 100% backed by U.S. dollar deposits, short-term U.S Treasuries and similar cash equivalents. PayPal USD is redeemable 1:1 for U.S. dollars and is issued by Paxos Trust Company. Официален уебсайт: https://www.paypal.com/us/digital-wallet/manage-money/crypto/pyusd Купете PYUSD сега!

Токеномика и анализ на цената за PayPal USD (PYUSD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за PayPal USD (PYUSD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.03B $ 1.03B $ 1.03B Общо предлагане: $ 1.03B $ 1.03B $ 1.03B Циркулиращо предлагане: $ 1.03B $ 1.03B $ 1.03B FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.03B $ 1.03B $ 1.03B Рекорд за всички времена: $ 1.021 $ 1.021 $ 1.021 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.959426 $ 0.959426 $ 0.959426 Текуща цена: $ 0.999515 $ 0.999515 $ 0.999515 Научете повече за цената на PayPal USD (PYUSD)

Токеномика на PayPal USD (PYUSD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на PayPal USD (PYUSD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PYUSD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PYUSD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PYUSD, разгледайте цената в реално време на токените PYUSD!

Прогноза за цената за PYUSD Искате ли да знаете какъв път може да поеме PYUSD? Нашата страница за прогноза за цената PYUSD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PYUSD сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!