Токеномика на PayPal USD (PYUSD)

Открийте ключова информация за PayPal USD (PYUSD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
USD

Информация за PayPal USD (PYUSD)

PayPal USD is designed to contribute to the opportunity stablecoins offer for payments and is 100% backed by U.S. dollar deposits, short-term U.S Treasuries and similar cash equivalents. PayPal USD is redeemable 1:1 for U.S. dollars and is issued by Paxos Trust Company.

Официален уебсайт:
https://www.paypal.com/us/digital-wallet/manage-money/crypto/pyusd

Токеномика и анализ на цената за PayPal USD (PYUSD)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за PayPal USD (PYUSD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
$ 1.03B
$ 1.03B
Общо предлагане:
$ 1.03B
$ 1.03B
Циркулиращо предлагане:
$ 1.03B
$ 1.03B
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 1.03B
$ 1.03B
Рекорд за всички времена:
$ 1.021
$ 1.021
Най-ниска стойност за целия период:
$ 0.959426
$ 0.959426
Текуща цена:
$ 0.999515
$ 0.999515

Токеномика на PayPal USD (PYUSD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на PayPal USD (PYUSD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой PYUSD токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой PYUSD токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на PYUSD, разгледайте цената в реално време на токените PYUSD!

Прогноза за цената за PYUSD

Искате ли да знаете какъв път може да поеме PYUSD? Нашата страница за прогноза за цената PYUSD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

Отказ от отговорност

Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.