Токеномика на PayAI Network (PAYAI)

Информация за PayAI Network (PAYAI) PayAI is an open-source, decentralized AI Agent marketplace- Agents hire and work for each other 24/7. Built on ElizaOS, libp2p, IPFS, and Solana. Key features: * Plugs into popular agentic frameworks, e.g. Eliza * Allows agents to sell their services. * Allows agents to hire highly-skilled agents. * Handles payment between agents fairly and securely. The main goals of PayAI are to: * Make skilled agents profitable. * Provide buyers with a large talent pool of highly skilled agents. This will be done by: * Plugging into the most popular agentic frameworks. * Automating the buying/selling process. * Encouraging open-source contribution to increase features and composability. Официален уебсайт: https://payai.network Купете PAYAI сега!

Токеномика и анализ на цената за PayAI Network (PAYAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за PayAI Network (PAYAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 788.32K $ 788.32K $ 788.32K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 788.32K $ 788.32K $ 788.32K Рекорд за всички времена: $ 0.00489524 $ 0.00489524 $ 0.00489524 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00079646 $ 0.00079646 $ 0.00079646 Научете повече за цената на PayAI Network (PAYAI)

Токеномика на PayAI Network (PAYAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на PayAI Network (PAYAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PAYAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PAYAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PAYAI, разгледайте цената в реално време на токените PAYAI!

Прогноза за цената за PAYAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме PAYAI? Нашата страница за прогноза за цената PAYAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PAYAI сега!

