Информация за цената за Pay 2 Win (P2W) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) +0.01% Промяна на цената (7д) +0.01%

Цената в реално време за Pay 2 Win (P2W) е--. През последните 24 часа P2W се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на P2W е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, P2W има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +0.01% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Pay 2 Win (P2W)

Пазарна капитализация $ 36.98K$ 36.98K $ 36.98K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 36.98K$ 36.98K $ 36.98K Циркулиращо предлагане 900.00M 900.00M 900.00M Общо предлагане 900,000,000.0 900,000,000.0 900,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Pay 2 Win е $ 36.98K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на P2W е 900.00M, като общото предлагане е 900000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 36.98K.