Информация за цената за Patience Token (PATIENCE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 3.38 $ 3.38 $ 3.38 24-часов нисък $ 3.56 $ 3.56 $ 3.56 24-часов висок 24-часов нисък $ 3.38$ 3.38 $ 3.38 24-часов висок $ 3.56$ 3.56 $ 3.56 Рекорд за всички времена $ 7.6$ 7.6 $ 7.6 Най-ниска цена $ 1.94$ 1.94 $ 1.94 Промяна на цената (1ч) +0.50% Промяна на цената (1д) +3.36% Промяна на цената (7д) +6.35% Промяна на цената (7д) +6.35%

Цената в реално време за Patience Token (PATIENCE) е$3.53. През последните 24 часа PATIENCE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 3.38 до най-висока стойност $ 3.56, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PATIENCE е $ 7.6, а най-ниската цена за всички времена е $ 1.94.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PATIENCE има промяна от +0.50% за последния час, +3.36% за 24 часа и +6.35% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Patience Token (PATIENCE)

Пазарна капитализация $ 5.78M$ 5.78M $ 5.78M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 27.50M$ 27.50M $ 27.50M Циркулиращо предлагане 1.63M 1.63M 1.63M Общо предлагане 7,777,777.0 7,777,777.0 7,777,777.0

Текущата пазарна капитализация на Patience Token е $ 5.78M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PATIENCE е 1.63M, като общото предлагане е 7777777.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 27.50M.