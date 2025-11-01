Информация за цената за PathOS (PATHOS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00473122$ 0.00473122 $ 0.00473122 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.28% Промяна на цената (1д) +6.04% Промяна на цената (7д) +27.38% Промяна на цената (7д) +27.38%

Цената в реално време за PathOS (PATHOS) е--. През последните 24 часа PATHOS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PATHOS е $ 0.00473122, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PATHOS има промяна от +0.28% за последния час, +6.04% за 24 часа и +27.38% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за PathOS (PATHOS)

Пазарна капитализация $ 14.08K$ 14.08K $ 14.08K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 14.08K$ 14.08K $ 14.08K Циркулиращо предлагане 21.00M 21.00M 21.00M Общо предлагане 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на PathOS е $ 14.08K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PATHOS е 21.00M, като общото предлагане е 21000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 14.08K.