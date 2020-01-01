Токеномика на Passage (PASG) Открийте ключова информация за Passage (PASG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Passage (PASG) Passage empowers brands to host engaging, immersive virtual events that captivate audiences and foster real connection. With 1-click access, users can instantly dive into stunning 3D environments and spatial audio/video on any device, without the need for downloads or special hardware. Through its integration with Unreal Engine, Passage allows teams to effortlessly create dynamic, gamified experiences that elevate their brand presence and keep attendees engaged, going beyond traditional platforms like Zoom or Teams. Passage brings digital events to life, making it easy to deliver impactful, memorable online experiences. Официален уебсайт: https://passage.io Бяла книга: https://passage.io/whitepaper

Токеномика и анализ на цената за Passage (PASG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Passage (PASG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M Общо предлагане: $ 1.34B $ 1.34B $ 1.34B Циркулиращо предлагане: $ 1.27B $ 1.27B $ 1.27B FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M Рекорд за всички времена: $ 0.119904 $ 0.119904 $ 0.119904 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00108108 $ 0.00108108 $ 0.00108108 Научете повече за цената на Passage (PASG)

Токеномика на Passage (PASG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Passage (PASG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PASG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PASG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PASG, разгледайте цената в реално време на токените PASG!

