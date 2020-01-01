Токеномика на Party (PARTY) Открийте ключова информация за Party (PARTY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Party (PARTY) $Party is the #3 BRC-20 ticker with 5-byte, launched as the test token of BTC.Fun. BTC. Fun is a memecoin launchpad for BTC native assets, deployed on Merlin Chain. BTC.Fun enables permissionless launching and trading of native Bitcoin assets, including Runes and BRC20 tokens, with multi-chain liquidity support. The platform stands out for its user-friendly approach, featuring fair launch mechanisms, guaranteed refunds for unsuccessful launches, and innovative features such as live streaming and AI-powered trading tools. By redirecting minting fees into liquidity pools and offering cost-effective cross-chain solutions, BTC.Fun creates a sustainable ecosystem that fosters community engagement and growth. Официален уебсайт: https://btc.fun/details Купете PARTY сега!

Токеномика и анализ на цената за Party (PARTY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Party (PARTY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Общо предлагане: $ 2.05B $ 2.05B $ 2.05B Циркулиращо предлагане: $ 2.05B $ 2.05B $ 2.05B FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Рекорд за всички времена: $ 0.0228569 $ 0.0228569 $ 0.0228569 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00040881 $ 0.00040881 $ 0.00040881 Текуща цена: $ 0.00053013 $ 0.00053013 $ 0.00053013 Научете повече за цената на Party (PARTY)

Токеномика на Party (PARTY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Party (PARTY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PARTY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PARTY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PARTY, разгледайте цената в реално време на токените PARTY!

Прогноза за цената за PARTY Искате ли да знаете какъв път може да поеме PARTY? Нашата страница за прогноза за цената PARTY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PARTY сега!

