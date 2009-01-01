Токеномика на Party Parrot (PARRY) Открийте ключова информация за Party Parrot (PARRY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Party Parrot (PARRY) The most famous bird on the internet flying its way to a Bill on Solana who is $PARRY Parry is a famous internet meme based on the party parrot and a parrot called Sirocco, who first appeared in a BBC documentary in 2009 before quickly becoming an internet sensation due to his quirky behavior. Between 2009-2015, Sirocco was turned into a drawing and animation, cementing him in the internet hall of fame after blowing up on Slack, Discord and Telegram. Today, this meme is known as Parry. WHERE IS $PARRY Parry lives in the Solana universe, but his spirit is present across the entire internet. plans for $parry Parry’s mission is to be the ultimate icon of positivity, celebration, and achievement in crypto. mission for $parry To continue the legacy of Sirocco (by far the best of all birds) and cement its status as the most famous parrot and original internet meme in history. Официален уебсайт: https://www.parry.ing/ Купете PARRY сега!

Токеномика и анализ на цената за Party Parrot (PARRY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Party Parrot (PARRY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 46.97K $ 46.97K $ 46.97K Общо предлагане: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Циркулиращо предлагане: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 46.97K $ 46.97K $ 46.97K Рекорд за всички времена: $ 0.00712748 $ 0.00712748 $ 0.00712748 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00002997 $ 0.00002997 $ 0.00002997 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Party Parrot (PARRY)

Токеномика на Party Parrot (PARRY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Party Parrot (PARRY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PARRY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PARRY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PARRY, разгледайте цената в реално време на токените PARRY!

