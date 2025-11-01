Информация за цената за Parsona (SONA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00628845$ 0.00628845 $ 0.00628845 Най-ниска цена $ 0.00020547$ 0.00020547 $ 0.00020547 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) +12.72% Промяна на цената (7д) +12.72%

Цената в реално време за Parsona (SONA) е$0.00058191. През последните 24 часа SONA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SONA е $ 0.00628845, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00020547.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SONA има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +12.72% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Parsona (SONA)

Пазарна капитализация $ 5.53K$ 5.53K $ 5.53K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 5.82K$ 5.82K $ 5.82K Циркулиращо предлагане 9.50M 9.50M 9.50M Общо предлагане 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Parsona е $ 5.53K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SONA е 9.50M, като общото предлагане е 10000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.82K.