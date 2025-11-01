Информация за цената за PARSIQ (PRQ) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00374002 $ 0.00374002 $ 0.00374002 24-часов нисък $ 0.00438602 $ 0.00438602 $ 0.00438602 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00374002$ 0.00374002 $ 0.00374002 24-часов висок $ 0.00438602$ 0.00438602 $ 0.00438602 Рекорд за всички времена $ 2.62$ 2.62 $ 2.62 Най-ниска цена $ 0.0018575$ 0.0018575 $ 0.0018575 Промяна на цената (1ч) +0.89% Промяна на цената (1д) +16.00% Промяна на цената (7д) -11.94% Промяна на цената (7д) -11.94%

Цената в реално време за PARSIQ (PRQ) е$0.0043678. През последните 24 часа PRQ се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00374002 до най-висока стойност $ 0.00438602, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PRQ е $ 2.62, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0018575.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PRQ има промяна от +0.89% за последния час, +16.00% за 24 часа и -11.94% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за PARSIQ (PRQ)

Пазарна капитализация $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M Циркулиращо предлагане 292.76M 292.76M 292.76M Общо предлагане 310,256,872.0 310,256,872.0 310,256,872.0

Текущата пазарна капитализация на PARSIQ е $ 1.28M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PRQ е 292.76M, като общото предлагане е 310256872.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.36M.