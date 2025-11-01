Информация за цената за Pareto Staked USP (SUSP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 1.045 $ 1.045 $ 1.045 24-часов нисък $ 1.045 $ 1.045 $ 1.045 24-часов висок 24-часов нисък $ 1.045$ 1.045 $ 1.045 24-часов висок $ 1.045$ 1.045 $ 1.045 Рекорд за всички времена $ 1.045$ 1.045 $ 1.045 Най-ниска цена $ 1.012$ 1.012 $ 1.012 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +0.02% Промяна на цената (7д) +0.12% Промяна на цената (7д) +0.12%

Цената в реално време за Pareto Staked USP (SUSP) е$1.045. През последните 24 часа SUSP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.045 до най-висока стойност $ 1.045, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SUSP е $ 1.045, а най-ниската цена за всички времена е $ 1.012.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SUSP има промяна от -- за последния час, +0.02% за 24 часа и +0.12% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Pareto Staked USP (SUSP)

Пазарна капитализация $ 6.69M$ 6.69M $ 6.69M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 6.69M$ 6.69M $ 6.69M Циркулиращо предлагане 6.40M 6.40M 6.40M Общо предлагане 6,397,334.974072306 6,397,334.974072306 6,397,334.974072306

Текущата пазарна капитализация на Pareto Staked USP е $ 6.69M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SUSP е 6.40M, като общото предлагане е 6397334.974072306. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.69M.