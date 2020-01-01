Токеномика на ParagonsDAO (PDT) Открийте ключова информация за ParagonsDAO (PDT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ParagonsDAO (PDT) We’re an economic and social partner-DAO to promising blockchain-powered gaming ecosystems. Formerly known as ParallelDAO, our focus at launch is the ground-breaking Parallel TCG. Harnessing the PDT token, holders control DAO-held assets (Masterpieces, Catalyst Drives, Prime Keys, etc.) while collectively participating in governance and growth by hosting tournaments, sponsoring players, creating content and anything else decided by the DAO. Paragons’ intentions are to add value to Parallel (and later other ecosystems), helping them gain user base growth via strategic partnerships within the NFT and DeFi communities. While the game is in its infancy, growing a strong community is paramount; this is where giving access (otherwise restricted to whales) to a wider audience will enfranchise new users and inspire greater participation. From here, the community of Paragons decide what this DAO becomes. Help us lead the way, become a Paragon today! Официален уебсайт: https://paragonsdao.com/ Купете PDT сега!

Токеномика и анализ на цената за ParagonsDAO (PDT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ParagonsDAO (PDT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.13M $ 3.13M $ 3.13M Общо предлагане: $ 143.23M $ 143.23M $ 143.23M Циркулиращо предлагане: $ 124.20M $ 124.20M $ 124.20M FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.61M $ 3.61M $ 3.61M Рекорд за всички времена: $ 0.937515 $ 0.937515 $ 0.937515 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.02082738 $ 0.02082738 $ 0.02082738 Текуща цена: $ 0.02521837 $ 0.02521837 $ 0.02521837 Научете повече за цената на ParagonsDAO (PDT)

Токеномика на ParagonsDAO (PDT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ParagonsDAO (PDT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PDT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PDT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PDT, разгледайте цената в реално време на токените PDT!

