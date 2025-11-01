БорсаDEX+
Цената в реално време на Paragon Tweaks днес е 0.00054021 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за PRGN към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на PRGN в MEXC сега.

Повече за PRGN

PRGNценова информация

Какво представлява PRGN

Официален уебсайт на PRGN

Токеномика на PRGN

PRGN ценова прогноза

Paragon Tweaks Лого

Paragon Tweaks цена (PRGN)

Не се намира в списъка

1 PRGN към USD - цена в реално време:

$0.00054021
+4.70%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията.
USD
Paragon Tweaks (PRGN) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:49:39 (UTC+8)

Информация за цената за Paragon Tweaks (PRGN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00040807
24-часов нисък
$ 0.00056075
24-часов висок

$ 0.00040807
$ 0.00056075
$ 0.00183169
$ 0.00035181
+1.34%

+4.73%

+29.69%

+29.69%

Цената в реално време за Paragon Tweaks (PRGN) е$0.00054021. През последните 24 часа PRGN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00040807 до най-висока стойност $ 0.00056075, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PRGN е $ 0.00183169, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00035181.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PRGN има промяна от +1.34% за последния час, +4.73% за 24 часа и +29.69% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Paragon Tweaks (PRGN)

$ 522.59K
--
$ 522.59K
967.38M
967,383,444.9452169
Текущата пазарна капитализация на Paragon Tweaks е $ 522.59K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PRGN е 967.38M, като общото предлагане е 967383444.9452169. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 522.59K.

История на цените за Paragon Tweaks (PRGN) USD

През днешния ден промяната в цената на Paragon Tweaks към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Paragon Tweaks към USD беше $ -0.0001008803.
През последните 60 дни промяната в цената на Paragon Tweaks към USD беше $ -0.0001589673.
През последните 90 дни промяната в цената на Paragon Tweaks към USD беше $ -0.0001003104255466358.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+4.73%
30 дни$ -0.0001008803-18.67%
60 дни$ -0.0001589673-29.42%
90 дни$ -0.0001003104255466358-15.66%

Какво е Paragon Tweaks (PRGN)

✅ What is the project about? Paragon is a performance focused Web2/Web3 Buisness designed to power and enhance PC optimization, especially for gamers and esports players. At the center of the project is the Paragon Tweaking Utility, or PTU, which is currently in development. In the meantime, we’ve already released Performance V4 which is a free optimization tool that has been downloaded over 10,000 times withalready existing paid services that supports more than 3,000 clients every single month.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Paragon Tweaks (PRGN) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Paragon Tweaks (USD)

Колко ще струва Paragon Tweaks (PRGN) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Paragon Tweaks (PRGN) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Paragon Tweaks.

Проверете прогнозата за цената за Paragon Tweaks сега!

PRGN към местни валути

Токеномика на Paragon Tweaks (PRGN)

Разбирането на токеномиката на Paragon Tweaks (PRGN) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените PRGN сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Paragon Tweaks (PRGN)

Колко струва Paragon Tweaks (PRGN) днес?
Цената в реално време на PRGN в USD е 0.00054021 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на PRGN към USD?
Текущата цена на PRGN към USD е $ 0.00054021. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Paragon Tweaks?
Пазарната капитализация за PRGN е $ 522.59K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на PRGN?
Циркулиращото предлагане на PRGN е 967.38M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на PRGN?
PRGN постигна ATH цена от 0.00183169 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на PRGN?
PRGN достигна ATL цена от 0.00035181 USD.
Какъв е обемът на търговията на PRGN?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за PRGN е -- USD.
Ще се повиши ли PRGN тази година?
PRGN може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за PRGN за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Paragon Tweaks (PRGN)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

