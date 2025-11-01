Информация за цената за Paragon Tweaks (PRGN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00040807 $ 0.00040807 $ 0.00040807 24-часов нисък $ 0.00056075 $ 0.00056075 $ 0.00056075 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00040807$ 0.00040807 $ 0.00040807 24-часов висок $ 0.00056075$ 0.00056075 $ 0.00056075 Рекорд за всички времена $ 0.00183169$ 0.00183169 $ 0.00183169 Най-ниска цена $ 0.00035181$ 0.00035181 $ 0.00035181 Промяна на цената (1ч) +1.34% Промяна на цената (1д) +4.73% Промяна на цената (7д) +29.69% Промяна на цената (7д) +29.69%

Цената в реално време за Paragon Tweaks (PRGN) е$0.00054021. През последните 24 часа PRGN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00040807 до най-висока стойност $ 0.00056075, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PRGN е $ 0.00183169, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00035181.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PRGN има промяна от +1.34% за последния час, +4.73% за 24 часа и +29.69% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Paragon Tweaks (PRGN)

Пазарна капитализация $ 522.59K$ 522.59K $ 522.59K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 522.59K$ 522.59K $ 522.59K Циркулиращо предлагане 967.38M 967.38M 967.38M Общо предлагане 967,383,444.9452169 967,383,444.9452169 967,383,444.9452169

Текущата пазарна капитализация на Paragon Tweaks е $ 522.59K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PRGN е 967.38M, като общото предлагане е 967383444.9452169. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 522.59K.