Токеномика на Paragen (RGEN) Открийте ключова информация за Paragen (RGEN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Paragen (RGEN) Paragen is a chain-agnostic game and metaverse curator, Incubator and launchpad connecting the greater mass with Advanced projects built on the binance smart chain network. Paragen creates a platform that allows gamers, traders, and investors to access the metaverse and game projects launched in the blockchain market. The utility of digital assets and the value of scarcity are the common elements between gaming and crypto. Paragen is pioneering a framework for crypto games to advance their project delivery via a revolutionary Launchpad. Paragen follows an 8 tier guaranteed allocation system with low entry barriers to ensure all users are able to participate. Официален уебсайт: https://paragen.io Купете RGEN сега!

Токеномика и анализ на цената за Paragen (RGEN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Paragen (RGEN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 20.94K $ 20.94K $ 20.94K Общо предлагане: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Циркулиращо предлагане: $ 101.25M $ 101.25M $ 101.25M FDV (оценка при пълна реализация): $ 41.35K $ 41.35K $ 41.35K Рекорд за всички времена: $ 0.391277 $ 0.391277 $ 0.391277 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00020676 $ 0.00020676 $ 0.00020676 Научете повече за цената на Paragen (RGEN)

Токеномика на Paragen (RGEN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Paragen (RGEN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RGEN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RGEN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RGEN, разгледайте цената в реално време на токените RGEN!

Прогноза за цената за RGEN Искате ли да знаете какъв път може да поеме RGEN? Нашата страница за прогноза за цената RGEN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RGEN сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!