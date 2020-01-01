Токеномика на Parabolic (PARAX) Открийте ключова информация за Parabolic (PARAX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Parabolic (PARAX) PARAX is a meme coin supported by Parabolic Finance, a powerful DeFi platform leveraging AI-driven strategies to optimize crypto investments. Parabolic supports the adoption of $PARAX through two key community-focused initiatives. First, it adds liquidity to the PARAX/SOL trading pair using a portion of the profits generated by its AI Trading Bots. This strengthens the token’s ecosystem and increases its usability. Second, it incentivizes holding $PARAX by offering discounts on the performance fees of its Trading Bots to token holders. This not only encourages long-term holding but also aligns community growth with platform success. Parabolic.fi simplifies the investment process, making it easier for users to benefit from complex trading strategies without needing advanced expertise. Personally, it has helped grow my crypto portfolio significantly by removing the guesswork and emotion from trading, thanks to its automated and intelligent systems. It’s a unique blend of utility, rewards, and innovation in the DeFi space. Официален уебсайт: https://www.parabolic.fi/ Купете PARAX сега!

Токеномика и анализ на цената за Parabolic (PARAX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Parabolic (PARAX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.28M $ 3.28M $ 3.28M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.28M $ 3.28M $ 3.28M Рекорд за всички времена: $ 0.02469466 $ 0.02469466 $ 0.02469466 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00255878 $ 0.00255878 $ 0.00255878 Текуща цена: $ 0.00327677 $ 0.00327677 $ 0.00327677 Научете повече за цената на Parabolic (PARAX)

Токеномика на Parabolic (PARAX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Parabolic (PARAX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PARAX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PARAX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PARAX, разгледайте цената в реално време на токените PARAX!

Прогноза за цената за PARAX Искате ли да знаете какъв път може да поеме PARAX? Нашата страница за прогноза за цената PARAX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PARAX сега!

