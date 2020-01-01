Токеномика на Parabol USD (PARAUSD) Открийте ключова информация за Parabol USD (PARAUSD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Parabol USD (PARAUSD) paraUSD is a fiat-backed stablecoin built on the Parabol Protocol, offering a revolutionary approach to yield generation in the stablecoin ecosystem. The protocol enables savers to access risk-free yields as a baseline through its innovative Reserve Stability Pool (RSP). Users can lend their paraUSD for specific time periods (like 28-day notes), earning both fixed income based on T-Bill rates and additional floating income derived from overnight repo market performance. Treasury departments can optimize cash management while maintaining security, and developers can easily embed these institutional-grade yields into their applications through Parabol's comprehensive APIs and SDKs. All positions are represented as NFTs that can be transferred across markets. Официален уебсайт: https://www.parabol.fi Бяла книга: https://docs.parabol.fi Купете PARAUSD сега!

Токеномика и анализ на цената за Parabol USD (PARAUSD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Parabol USD (PARAUSD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 255.59K $ 255.59K $ 255.59K Общо предлагане: $ 255.14K $ 255.14K $ 255.14K Циркулиращо предлагане: $ 255.14K $ 255.14K $ 255.14K FDV (оценка при пълна реализация): $ 255.59K $ 255.59K $ 255.59K Рекорд за всички времена: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.981726 $ 0.981726 $ 0.981726 Текуща цена: $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 Научете повече за цената на Parabol USD (PARAUSD)

Токеномика на Parabol USD (PARAUSD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Parabol USD (PARAUSD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PARAUSD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PARAUSD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PARAUSD, разгледайте цената в реално време на токените PARAUSD!

