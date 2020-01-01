Токеномика на Paperclip AI (PAPERCLIPS) Открийте ключова информация за Paperclip AI (PAPERCLIPS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Paperclip AI (PAPERCLIPS) @Paperclip_AI is a project at the intersection of AI, VR, and gaming, inspired by Nick Bostrom’s “Paperclip Maximization” theory. The project’s mission is to explore AI alignment and gamification using multi-agent systems. Core Features & Purpose: ClipTronAI (BETA): A central orchestrator AI designed to personalize interactions, evolving through user engagement and feedback. It powers both in-game agents and social media interactions. Infiniverse Integration: A social VR world (built by our partner studio FTL) that brings our seven AI agents to life as interactive characters, enhancing user experiences in a dynamic, virtual environment. Gamified Engagement: Through the Paperclip Factory website, users compete to produce paperclips, contributing to the AI’s evolving ecosystem. Progress unlocks rewards and deeper engagement. $PAPERCLIPS is A community-driven token with long-term development secured by transparent and sustainable tokenomics. More informations on this thread https://x.com/Paperclip_AI/status/1872014712189473156 Официален уебсайт: https://paperclipfactory.org/ Бяла книга: https://paperclip-ai.gitbook.io/paperclipai Купете PAPERCLIPS сега!

Токеномика и анализ на цената за Paperclip AI (PAPERCLIPS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Paperclip AI (PAPERCLIPS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 20.84K $ 20.84K $ 20.84K Общо предлагане: $ 952.05M $ 952.05M $ 952.05M Циркулиращо предлагане: $ 849.97M $ 849.97M $ 849.97M FDV (оценка при пълна реализация): $ 23.34K $ 23.34K $ 23.34K Рекорд за всички времена: $ 0.0065141 $ 0.0065141 $ 0.0065141 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Paperclip AI (PAPERCLIPS)

Токеномика на Paperclip AI (PAPERCLIPS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Paperclip AI (PAPERCLIPS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PAPERCLIPS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PAPERCLIPS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PAPERCLIPS, разгледайте цената в реално време на токените PAPERCLIPS!

Прогноза за цената за PAPERCLIPS Искате ли да знаете какъв път може да поеме PAPERCLIPS? Нашата страница за прогноза за цената PAPERCLIPS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PAPERCLIPS сега!

