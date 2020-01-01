Токеномика на PanoVerse (PANO) Открийте ключова информация за PanoVerse (PANO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за PanoVerse (PANO) PanoVerse is a Web3 P2E multiplayer game with AAA graphics which is powered by it's utility token $PANO , the purpose of PanoVerse is to revolutionize the crypto gaming space by producing top notch gameplay and a unique reward pool P2E system. The token $PANO will be used as in-game currency and to give rewards to the community. Официален уебсайт: https://panoverse.io Купете PANO сега!

Токеномика и анализ на цената за PanoVerse (PANO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за PanoVerse (PANO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 568.87K Общо предлагане: $ 28.00M Циркулиращо предлагане: $ 28.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 568.87K Рекорд за всички времена: $ 0.237481 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00575095 Текуща цена: $ 0.02031681

Токеномика на PanoVerse (PANO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на PanoVerse (PANO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PANO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PANO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PANO, разгледайте цената в реално време на токените PANO!

