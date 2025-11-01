Информация за цената за Pangolin (PANG) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.000019 $ 0.000019 $ 0.000019 24-часов нисък $ 0.0000207 $ 0.0000207 $ 0.0000207 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.000019$ 0.000019 $ 0.000019 24-часов висок $ 0.0000207$ 0.0000207 $ 0.0000207 Рекорд за всички времена $ 0.00010001$ 0.00010001 $ 0.00010001 Най-ниска цена $ 0.00001588$ 0.00001588 $ 0.00001588 Промяна на цената (1ч) -1.06% Промяна на цената (1д) -7.27% Промяна на цената (7д) -0.22% Промяна на цената (7д) -0.22%

Цената в реално време за Pangolin (PANG) е$0.0000192. През последните 24 часа PANG се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.000019 до най-висока стойност $ 0.0000207, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PANG е $ 0.00010001, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001588.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PANG има промяна от -1.06% за последния час, -7.27% за 24 часа и -0.22% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Pangolin (PANG)

Пазарна капитализация $ 14.32K$ 14.32K $ 14.32K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 19.01K$ 19.01K $ 19.01K Циркулиращо предлагане 745.82M 745.82M 745.82M Общо предлагане 990,039,899.72432 990,039,899.72432 990,039,899.72432

Текущата пазарна капитализация на Pangolin е $ 14.32K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PANG е 745.82M, като общото предлагане е 990039899.72432. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 19.01K.