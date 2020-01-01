Токеномика на Pandemic Diamond (PMD) Открийте ключова информация за Pandemic Diamond (PMD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Pandemic Diamond (PMD) Pandemic games offers various competitions in all there games where you can win KLV and PMD and other Tokens in the weekly ranking. Pandemic Diamond (PMD) is used as in-game currecy in all Pandemic games. We share small amount(15%) of our income with all PMD holders on the Kleverchain who hold at least 5000 PMD on their Klever wallet. Visted https://pandemic-games.org/ for more information about PMD, PMT(Dividend token), Weekly rankings, futur games and more. Официален уебсайт: https://pandemic-games.org/ Бяла книга: https://pandemic-games.org/whitepaper.html Купете PMD сега!

Токеномика и анализ на цената за Pandemic Diamond (PMD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Pandemic Diamond (PMD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 31.01K $ 31.01K $ 31.01K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 106.18M $ 106.18M $ 106.18M FDV (оценка при пълна реализация): $ 292.04K $ 292.04K $ 292.04K Рекорд за всички времена: $ 0.00187404 $ 0.00187404 $ 0.00187404 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00029404 $ 0.00029404 $ 0.00029404 Научете повече за цената на Pandemic Diamond (PMD)

Токеномика на Pandemic Diamond (PMD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Pandemic Diamond (PMD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PMD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PMD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PMD, разгледайте цената в реално време на токените PMD!

