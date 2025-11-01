Информация за цената за PandaSui Coin (PANS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 24-часов нисък $ 0 24-часов висок $ 0 Рекорд за всички времена $ 0 Най-ниска цена $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.69% Промяна на цената (1д) +6.40% Промяна на цената (7д) +29.78%

Цената в реално време за PandaSui Coin (PANS) е--. През последните 24 часа PANS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PANS е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PANS има промяна от -0.69% за последния час, +6.40% за 24 часа и +29.78% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за PandaSui Coin (PANS)

Пазарна капитализация $ 109.71K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 126.80K Циркулиращо предлагане 6.82B Общо предлагане 7,876,857,596.906344

Текущата пазарна капитализация на PandaSui Coin е $ 109.71K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PANS е 6.82B, като общото предлагане е 7876857596.906344. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 126.80K.