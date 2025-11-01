БорсаDEX+
Цената в реално време на PandaSui Coin днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за PANS към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на PANS в MEXC сега.Цената в реално време на PandaSui Coin днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за PANS към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на PANS в MEXC сега.

Повече за PANS

PANSценова информация

Какво представлява PANS

Бяла книга PANS

Официален уебсайт на PANS

Токеномика на PANS

PANS ценова прогноза

PandaSui Coin Лого

PandaSui Coin цена (PANS)

Не се намира в списъка

1 PANS към USD - цена в реално време:

--
----
+6.30%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
PandaSui Coin (PANS) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:20:16 (UTC+8)

Информация за цената за PandaSui Coin (PANS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.69%

+6.40%

+29.78%

+29.78%

Цената в реално време за PandaSui Coin (PANS) е--. През последните 24 часа PANS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PANS е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PANS има промяна от -0.69% за последния час, +6.40% за 24 часа и +29.78% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за PandaSui Coin (PANS)

$ 109.71K
$ 109.71K$ 109.71K

--
----

$ 126.80K
$ 126.80K$ 126.80K

6.82B
6.82B 6.82B

7,876,857,596.906344
7,876,857,596.906344 7,876,857,596.906344

Текущата пазарна капитализация на PandaSui Coin е $ 109.71K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PANS е 6.82B, като общото предлагане е 7876857596.906344. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 126.80K.

История на цените за PandaSui Coin (PANS) USD

През днешния ден промяната в цената на PandaSui Coin към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на PandaSui Coin към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на PandaSui Coin към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на PandaSui Coin към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+6.40%
30 дни$ 0+17.14%
60 дни$ 0+8.95%
90 дни$ 0--

Какво е PandaSui Coin (PANS)

PandaSui ($PanS) is a meme coin on the Sui blockchain that uses swap fees to burn tokens. The developer holds 1% of the total supply, with 99% fully injected into the Cetus pool. Below is a detailed introduction to $PanS.Note: This is a social experiment, not any kind of buying recommendation! Please keep in mind that $PanS is just a meme coin and currently has no utility. Do not invest too much in this project! CA： 0xc9523f683256502be15ec4979098d510f67b6d3f0df02eebf124515014433270::pans::PANS The total supply of PanS is 10 billion tokens, with 1% reserved by the developer and the remaining 99% used for liquidity provision on @CetusProtocol. We have examined most meme coin transactions and found that many meme coins are launched from launchpads and then experience continuous price declines. Most people who buy immediately after launch end up with losses. We will allocate most of the $PanS to the 2% fee pool, while only a small amount of tokens in the 1% and 4% fee pools. The reason is that low swap fees allow many paper hands to take early profits, and the lack of a burn mechanism is very unfair to long-term holders. Therefore, our logic is that all fees generated on the DEX will be fully used to buy back and burn $PanS, with no funds retained.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за PandaSui Coin (USD)

Колко ще струва PandaSui Coin (PANS) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от PandaSui Coin (PANS) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за PandaSui Coin.

Проверете прогнозата за цената за PandaSui Coin сега!

PANS към местни валути

Токеномика на PandaSui Coin (PANS)

Разбирането на токеномиката на PandaSui Coin (PANS) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените PANS сега!

Хората също питат: Други въпроси относно PandaSui Coin (PANS)

Колко струва PandaSui Coin (PANS) днес?
Цената в реално време на PANS в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на PANS към USD?
Текущата цена на PANS към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на PandaSui Coin?
Пазарната капитализация за PANS е $ 109.71K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на PANS?
Циркулиращото предлагане на PANS е 6.82B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на PANS?
PANS постигна ATH цена от 0 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на PANS?
PANS достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на PANS?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за PANS е -- USD.
Ще се повиши ли PANS тази година?
PANS може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за PANS за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:20:16 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за PandaSui Coin (PANS)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

