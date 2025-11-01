Информация за цената за Pancake Bunny (BUNNY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.03323539 $ 0.03323539 $ 0.03323539 24-часов нисък $ 0.03450553 $ 0.03450553 $ 0.03450553 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.03323539$ 0.03323539 $ 0.03323539 24-часов висок $ 0.03450553$ 0.03450553 $ 0.03450553 Рекорд за всички времена $ 512.75$ 512.75 $ 512.75 Най-ниска цена $ 0.03211505$ 0.03211505 $ 0.03211505 Промяна на цената (1ч) -0.15% Промяна на цената (1д) +2.21% Промяна на цената (7д) -4.06% Промяна на цената (7д) -4.06%

Цената в реално време за Pancake Bunny (BUNNY) е$0.03399848. През последните 24 часа BUNNY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.03323539 до най-висока стойност $ 0.03450553, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BUNNY е $ 512.75, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.03211505.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BUNNY има промяна от -0.15% за последния час, +2.21% за 24 часа и -4.06% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Pancake Bunny (BUNNY)

Пазарна капитализация $ 17.35K$ 17.35K $ 17.35K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 519.26K$ 519.26K $ 519.26K Циркулиращо предлагане 510.23K 510.23K 510.23K Общо предлагане 15,274,247.51454069 15,274,247.51454069 15,274,247.51454069

Текущата пазарна капитализация на Pancake Bunny е $ 17.35K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BUNNY е 510.23K, като общото предлагане е 15274247.51454069. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 519.26K.