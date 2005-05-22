Токеномика на Pajamas Cat (PAJAMAS) Открийте ключова информация за Pajamas Cat (PAJAMAS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Pajamas Cat (PAJAMAS) YouTube Cat, Pajamas On May 22, 2005, YouTube co-founder Steve Chen became the first person ever to upload a cat video onto the Youtube - this 30-second clip of his pet playing with a rope, titled "Pajamas and Nick Drake." Официален уебсайт: https://pajamas.cat/ Купете PAJAMAS сега!

Токеномика и анализ на цената за Pajamas Cat (PAJAMAS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Pajamas Cat (PAJAMAS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 498.81K $ 498.81K $ 498.81K Общо предлагане: $ 979.86M $ 979.86M $ 979.86M Циркулиращо предлагане: $ 979.86M $ 979.86M $ 979.86M FDV (оценка при пълна реализация): $ 498.81K $ 498.81K $ 498.81K Рекорд за всички времена: $ 0.03509586 $ 0.03509586 $ 0.03509586 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00034255 $ 0.00034255 $ 0.00034255 Текуща цена: $ 0.0005117 $ 0.0005117 $ 0.0005117 Научете повече за цената на Pajamas Cat (PAJAMAS)

Токеномика на Pajamas Cat (PAJAMAS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Pajamas Cat (PAJAMAS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PAJAMAS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PAJAMAS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PAJAMAS, разгледайте цената в реално време на токените PAJAMAS!

Прогноза за цената за PAJAMAS Искате ли да знаете какъв път може да поеме PAJAMAS? Нашата страница за прогноза за цената PAJAMAS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PAJAMAS сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!