Информация за Pairs (PAIRS) Pairs is building what we believe will be the first profit-sharing decentralized exchange (DEX), merging the best of decentralized finance (DeFi) with the compliance and reliability of centralized finance (CeFi). Our goal is to offer a single platform where users can trade digital assets across chains, seamlessly convert them into real-world currencies (and vice versa), and directly participate in the platform’s revenue. This document walks you through our vision for Pairs—from the technological foundations that enable streamlined cross-chain trading to the profit-sharing framework that puts value back into the hands of our community. We’re excited to share how we aim to redefine what it means to participate in a decentralized exchange. Официален уебсайт: https://pairs.xyz/ Бяла книга: https://docs.pairs.xyz/pairs-whitepaper Купете PAIRS сега!

Токеномика и анализ на цената за Pairs (PAIRS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Pairs (PAIRS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 864.99K $ 864.99K $ 864.99K Общо предлагане: $ 8.00B $ 8.00B $ 8.00B Циркулиращо предлагане: $ 8.00B $ 8.00B $ 8.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 864.99K $ 864.99K $ 864.99K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.0001095 $ 0.0001095 $ 0.0001095 Научете повече за цената на Pairs (PAIRS)

Токеномика на Pairs (PAIRS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Pairs (PAIRS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PAIRS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PAIRS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PAIRS, разгледайте цената в реално време на токените PAIRS!

Прогноза за цената за PAIRS Искате ли да знаете какъв път може да поеме PAIRS? Нашата страница за прогноза за цената PAIRS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PAIRS сега!

