Информация за Paintswap (BRUSH) BRUSH is the deflationary token of Estfor Kingdom and Paintswap. Estfor Kingdom is a fully on-chain medieval idle MMORPG on Sonic (previously Fantom). It is a free-to-play browser-based game featuring over 17 skills, 60+ quests, collectible items and pets, BRUSH-yielding clan wars, a built-in VRF system, a peer-to-peer item orderbook, and other on-chain mechanics. Paintswap is the official 190M Airdrop Marketplace of Sonic. It is the leading NFT and fNFT marketplace with its own launchpad for creators, and the team behind PaintswapVRF, Sonic’s native verifiable randomness provider. 50% of marketplace and launchpad fees are used to buy back and burn BRUSH. Официален уебсайт: https://paintswap.io Бяла книга: https://docs.paintswap.finance/ Купете BRUSH сега!

Токеномика и анализ на цената за Paintswap (BRUSH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Paintswap (BRUSH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 6.38M $ 6.38M $ 6.38M Общо предлагане: $ 410.09M $ 410.09M $ 410.09M Циркулиращо предлагане: $ 410.09M $ 410.09M $ 410.09M FDV (оценка при пълна реализация): $ 6.38M $ 6.38M $ 6.38M Рекорд за всички времена: $ 0.249255 $ 0.249255 $ 0.249255 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0051472 $ 0.0051472 $ 0.0051472 Текуща цена: $ 0.01559118 $ 0.01559118 $ 0.01559118 Научете повече за цената на Paintswap (BRUSH)

Токеномика на Paintswap (BRUSH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Paintswap (BRUSH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BRUSH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BRUSH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BRUSH, разгледайте цената в реално време на токените BRUSH!

