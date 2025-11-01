Информация за цената за Paimon Stripe SPV Token (STRP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 45.55$ 45.55 $ 45.55 Най-ниска цена $ 44.89$ 44.89 $ 44.89 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) 0.00% Промяна на цената (7д) 0.00%

Цената в реално време за Paimon Stripe SPV Token (STRP) е$45.13. През последните 24 часа STRP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на STRP е $ 45.55, а най-ниската цена за всички времена е $ 44.89.

Що се отнася до краткосрочното представяне, STRP има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Paimon Stripe SPV Token (STRP)

Пазарна капитализация $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Циркулиращо предлагане 22.22K 22.22K 22.22K Общо предлагане 22,222.2222222222 22,222.2222222222 22,222.2222222222

Текущата пазарна капитализация на Paimon Stripe SPV Token е $ 1.00M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на STRP е 22.22K, като общото предлагане е 22222.2222222222. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.00M.