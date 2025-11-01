Информация за цената за Paddle Finance (PADD) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00059257 24-часов нисък $ 0.00064569 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.00884559 Най-ниска цена $ 0.00038425 Промяна на цената (1ч) -0.04% Промяна на цената (1д) -5.71% Промяна на цената (7д) -24.91%

Цената в реално време за Paddle Finance (PADD) е$0.00059413. През последните 24 часа PADD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00059257 до най-висока стойност $ 0.00064569, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PADD е $ 0.00884559, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00038425.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PADD има промяна от -0.04% за последния час, -5.71% за 24 часа и -24.91% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Paddle Finance (PADD)

Пазарна капитализация $ 73.38K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 594.13K Циркулиращо предлагане 123.50M Общо предлагане 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Paddle Finance е $ 73.38K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PADD е 123.50M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 594.13K.