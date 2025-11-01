БорсаDEX+
Цената в реално време на Paddle Finance днес е 0.00059413 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за PADD към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на PADD в MEXC сега.

Paddle Finance цена (PADD)

$0.00059336
$0.00059336
-7.90%1D
Paddle Finance (PADD) Ценова графика на живо
Информация за цената за Paddle Finance (PADD) (USD)

$ 0.00059257
$ 0.00059257
$ 0.00064569
$ 0.00064569
Цената в реално време за Paddle Finance (PADD) е$0.00059413. През последните 24 часа PADD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00059257 до най-висока стойност $ 0.00064569, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PADD е $ 0.00884559, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00038425.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PADD има промяна от -0.04% за последния час, -5.71% за 24 часа и -24.91% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Paddle Finance (PADD)

Текущата пазарна капитализация на Paddle Finance е $ 73.38K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PADD е 123.50M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 594.13K.

История на цените за Paddle Finance (PADD) USD

През днешния ден промяната в цената на Paddle Finance към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Paddle Finance към USD беше $ -0.0002314450.
През последните 60 дни промяната в цената на Paddle Finance към USD беше $ -0.0003455171.
През последните 90 дни промяната в цената на Paddle Finance към USD беше $ -0.002346656575071397.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0-5.71%
30 дни$ -0.0002314450-38.95%
60 дни$ -0.0003455171-58.15%
90 дни$ -0.002346656575071397-79.79%

Какво е Paddle Finance (PADD)

Paddle Finance is an all-in-one financial layer facilitating on-chain economy, supporting NFTs, RWAs, meme coins, LP tokens. It supports P2P lending & borrowing, instant loans for RWA and NFTs, trustless OTC swaps, and zero-collateral rentals through new token standards. Our tech stack has been leveraged by Kanpai Pandas, where we introduced the first NFT trait marketplace, but also collaborating with Matchain to power Paris Saint-Germain’s fan base asset economy infrastructure. Now Paddle is building the NFT & RWA Derivative Market to ensure long tail assets could be freely integrated into DeFi lego.

Прогноза за цената за Paddle Finance (USD)

Колко ще струва Paddle Finance (PADD) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Paddle Finance (PADD) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Paddle Finance.

Проверете прогнозата за цената за Paddle Finance сега!

PADD към местни валути

Токеномика на Paddle Finance (PADD)

Разбирането на токеномиката на Paddle Finance (PADD) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените PADD сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Paddle Finance (PADD)

Колко струва Paddle Finance (PADD) днес?
Цената в реално време на PADD в USD е 0.00059413 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на PADD към USD?
Текущата цена на PADD към USD е $ 0.00059413. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Paddle Finance?
Пазарната капитализация за PADD е $ 73.38K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на PADD?
Циркулиращото предлагане на PADD е 123.50M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на PADD?
PADD постигна ATH цена от 0.00884559 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на PADD?
PADD достигна ATL цена от 0.00038425 USD.
Какъв е обемът на търговията на PADD?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за PADD е -- USD.
Ще се повиши ли PADD тази година?
PADD може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за PADD за по-задълбочен анализ.
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

