Информация за Paco ($PACO) Paco's coin is 100% penguin-made, with no humans involved—seriously, none. This entire project was conceived in Paco's basement, purely for his own amusement and dreams of world domination. There's no team, no backup, and definitely no accountability. The coin serves no real purpose other than to keep Paco entertained and maybe, just maybe, buy him a golden fish someday. Any updates? Well, they're at the mercy of random internet folks and whatever whim Paco's feeling that day. Официален уебсайт: https://paco.army/ Купете $PACO сега!

Токеномика и анализ на цената за Paco ($PACO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Paco ($PACO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 13.64K $ 13.64K $ 13.64K Общо предлагане: $ 872.33M $ 872.33M $ 872.33M Циркулиращо предлагане: $ 872.33M $ 872.33M $ 872.33M FDV (оценка при пълна реализация): $ 13.64K $ 13.64K $ 13.64K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Paco ($PACO)

Токеномика на Paco ($PACO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Paco ($PACO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $PACO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $PACO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $PACO, разгледайте цената в реално време на токените $PACO!

Прогноза за цената за $PACO Искате ли да знаете какъв път може да поеме $PACO? Нашата страница за прогноза за цената $PACO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените $PACO сега!

