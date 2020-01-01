Токеномика на Paca AI (PACA) Открийте ключова информация за Paca AI (PACA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Paca AI (PACA) Alpaca Network is an on-ramp for AI agents, decentralized R&D lab and marketplace for Artificial Intelligence (AI). The project is focused on making AI more accessible and affordable by creating a platform for collaboration between AI developers and users. The marketplace allows developers to share their models and tools, while users can access these resources to complete tasks or build new AI solutions. The project's goal is to democratize AI technology and make it accessible to a wider range of individuals and businesses. Официален уебсайт: https://www.alpacanetwork.ai/ Бяла книга: https://www.alpacanetwork.ai/whitepaper Купете PACA сега!

Токеномика и анализ на цената за Paca AI (PACA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Paca AI (PACA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M Общо предлагане: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Циркулиращо предлагане: $ 753.69M $ 753.69M $ 753.69M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.36M $ 2.36M $ 2.36M Рекорд за всички времена: $ 0.01178802 $ 0.01178802 $ 0.01178802 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00196459 $ 0.00196459 $ 0.00196459 Научете повече за цената на Paca AI (PACA)

Токеномика на Paca AI (PACA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Paca AI (PACA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PACA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PACA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PACA, разгледайте цената в реално време на токените PACA!

Прогноза за цената за PACA Искате ли да знаете какъв път може да поеме PACA? Нашата страница за прогноза за цената PACA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PACA сега!

