Информация за цената за Ozarus (OZARUS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00007982$ 0.00007982 $ 0.00007982 Най-ниска цена $ 0.0000104$ 0.0000104 $ 0.0000104 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) +4.95% Промяна на цената (7д) +4.95%

Цената в реално време за Ozarus (OZARUS) е$0.00001119. През последните 24 часа OZARUS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на OZARUS е $ 0.00007982, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0000104.

Що се отнася до краткосрочното представяне, OZARUS има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +4.95% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Ozarus (OZARUS)

Пазарна капитализация $ 11.19K$ 11.19K $ 11.19K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 11.19K$ 11.19K $ 11.19K Циркулиращо предлагане 999.92M 999.92M 999.92M Общо предлагане 999,924,972.2859 999,924,972.2859 999,924,972.2859

Текущата пазарна капитализация на Ozarus е $ 11.19K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на OZARUS е 999.92M, като общото предлагане е 999924972.2859. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 11.19K.