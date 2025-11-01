Информация за цената за Ozapay (OZA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.02316411 $ 0.02316411 $ 0.02316411 24-часов нисък $ 0.03145905 $ 0.03145905 $ 0.03145905 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.02316411$ 0.02316411 $ 0.02316411 24-часов висок $ 0.03145905$ 0.03145905 $ 0.03145905 Рекорд за всички времена $ 0.04616339$ 0.04616339 $ 0.04616339 Най-ниска цена $ 0.0155504$ 0.0155504 $ 0.0155504 Промяна на цената (1ч) -0.82% Промяна на цената (1д) +0.42% Промяна на цената (7д) -11.36% Промяна на цената (7д) -11.36%

Цената в реално време за Ozapay (OZA) е$0.03103498. През последните 24 часа OZA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.02316411 до най-висока стойност $ 0.03145905, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на OZA е $ 0.04616339, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0155504.

Що се отнася до краткосрочното представяне, OZA има промяна от -0.82% за последния час, +0.42% за 24 часа и -11.36% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Ozapay (OZA)

Пазарна капитализация $ 23.32M$ 23.32M $ 23.32M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 30.60M$ 30.60M $ 30.60M Циркулиращо предлагане 759.59M 759.59M 759.59M Общо предлагане 996,889,063.81 996,889,063.81 996,889,063.81

Текущата пазарна капитализация на Ozapay е $ 23.32M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на OZA е 759.59M, като общото предлагане е 996889063.81. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 30.60M.