Информация за цената за OX Labs (OXLABS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00035771$ 0.00035771 $ 0.00035771 Най-ниска цена $ 0.00000808$ 0.00000808 $ 0.00000808 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) -6.17% Промяна на цената (7д) -6.17%

Цената в реално време за OX Labs (OXLABS) е$0.00000835. През последните 24 часа OXLABS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на OXLABS е $ 0.00035771, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000808.

Що се отнася до краткосрочното представяне, OXLABS има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и -6.17% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за OX Labs (OXLABS)

Пазарна капитализация $ 7.90K$ 7.90K $ 7.90K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 8.32K$ 8.32K $ 8.32K Циркулиращо предлагане 946.48M 946.48M 946.48M Общо предлагане 996,132,227.985512 996,132,227.985512 996,132,227.985512

Текущата пазарна капитализация на OX Labs е $ 7.90K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на OXLABS е 946.48M, като общото предлагане е 996132227.985512. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 8.32K.