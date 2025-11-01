Информация за цената за OwO Solana (OWO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.80% Промяна на цената (1д) +5.60% Промяна на цената (7д) -19.38% Промяна на цената (7д) -19.38%

Цената в реално време за OwO Solana (OWO) е--. През последните 24 часа OWO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на OWO е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, OWO има промяна от +0.80% за последния час, +5.60% за 24 часа и -19.38% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за OwO Solana (OWO)

Пазарна капитализация $ 128.23K$ 128.23K $ 128.23K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 128.23K$ 128.23K $ 128.23K Циркулиращо предлагане 939.38M 939.38M 939.38M Общо предлагане 939,382,847.278052 939,382,847.278052 939,382,847.278052

Текущата пазарна капитализация на OwO Solana е $ 128.23K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на OWO е 939.38M, като общото предлагане е 939382847.278052. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 128.23K.