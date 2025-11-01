БорсаDEX+
Цената в реално време на OwO Solana днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за OWO към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на OWO в MEXC сега.

Повече за OWO

OWOценова информация

Какво представлява OWO

Официален уебсайт на OWO

Токеномика на OWO

OWO ценова прогноза

OwO Solana цена (OWO)

1 OWO към USD - цена в реално време:

$0.00013651
$0.00013651$0.00013651
+5.60%1D
OwO Solana (OWO) Ценова графика на живо
Информация за цената за OwO Solana (OWO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.80%

+5.60%

-19.38%

-19.38%

Цената в реално време за OwO Solana (OWO) е--. През последните 24 часа OWO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на OWO е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, OWO има промяна от +0.80% за последния час, +5.60% за 24 часа и -19.38% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за OwO Solana (OWO)

$ 128.23K
$ 128.23K$ 128.23K

--
----

$ 128.23K
$ 128.23K$ 128.23K

939.38M
939.38M 939.38M

939,382,847.278052
939,382,847.278052 939,382,847.278052

Текущата пазарна капитализация на OwO Solana е $ 128.23K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на OWO е 939.38M, като общото предлагане е 939382847.278052. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 128.23K.

История на цените за OwO Solana (OWO) USD

През днешния ден промяната в цената на OwO Solana към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на OwO Solana към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на OwO Solana към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на OwO Solana към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+5.60%
30 дни$ 0-25.93%
60 дни$ 0+58.01%
90 дни$ 0--

Какво е OwO Solana (OWO)

The OwO meme on Solana taps into the long-standing internet culture of the "OwO" face — a cute, playful emoticon that conveys excitement, surprise, or affection. Originating around 2015, OwO became one of the most popular emojis on Discord and Twitch, where millions of users adopted it daily in chats, emotes, and reaction memes. With its wide expressive eyes and cheerful vibe, it evolved into countless variations. On Solana, OwO has found new life as a community-driven meme coin, merging this iconic internet symbol with blockchain culture. This blend of nostalgic internet joy and crypto memes helps keep OwO fresh, popular, and instantly recognizable among both crypto enthusiasts and long-time meme lovers.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

OwO Solana (OWO) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за OwO Solana (USD)

Колко ще струва OwO Solana (OWO) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от OwO Solana (OWO) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за OwO Solana.

Проверете прогнозата за цената за OwO Solana сега!

OWO към местни валути

Токеномика на OwO Solana (OWO)

Разбирането на токеномиката на OwO Solana (OWO) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените OWO сега!

Хората също питат: Други въпроси относно OwO Solana (OWO)

Колко струва OwO Solana (OWO) днес?
Цената в реално време на OWO в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на OWO към USD?
Текущата цена на OWO към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на OwO Solana?
Пазарната капитализация за OWO е $ 128.23K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на OWO?
Циркулиращото предлагане на OWO е 939.38M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на OWO?
OWO постигна ATH цена от 0 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на OWO?
OWO достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на OWO?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за OWO е -- USD.
Ще се повиши ли OWO тази година?
OWO може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за OWO за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за OwO Solana (OWO)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

