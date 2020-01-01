Токеномика на OVO (OVO) Открийте ключова информация за OVO (OVO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

OVO is Japan's largest NFT issuance and trading platform, providing one-stop customized NFT solutions for artists. Most of OVO users are fans of animation and art. OVO is based in Japan, radiating the global NFT market and providing Super Avatars to the Metaverse. OVO is deployed on multiple smart chains, they are ETH, BNB and Flow. OVO has now sold more than 60,000 NFTs, with more than 100,000 transfers on the blockchain. Официален уебсайт: https://www.ovo.space/ Бяла книга: https://ovo-nft-platform.gitbook.io/ovo-platform/v/new-whitepaper/

Токеномика и анализ на цената за OVO (OVO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за OVO (OVO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 157.34K Общо предлагане: $ 165.00M Циркулиращо предлагане: $ 165.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 157.34K Рекорд за всички времена: $ 0.236899 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00006218 Текуща цена: $ 0.0009536

Токеномика на OVO (OVO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на OVO (OVO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой OVO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой OVO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на OVO, разгледайте цената в реално време на токените OVO!

