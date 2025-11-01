БорсаDEX+
Цената в реално време на OUTLAW Crypto Games днес е 0.00102395 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за OUTLAW към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на OUTLAW в MEXC сега.

Повече за OUTLAW

OUTLAWценова информация

Какво представлява OUTLAW

Официален уебсайт на OUTLAW

Токеномика на OUTLAW

OUTLAW ценова прогноза

OUTLAW Crypto Games цена (OUTLAW)

1 OUTLAW към USD - цена в реално време:

$0.00102965
$0.00102965
+3.50%1D
USD
OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Ценова графика на живо
Информация за цената за OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00097563
$ 0.00097563
24-часов нисък
$ 0.00103743
$ 0.00103743
24-часов висок

$ 0.00097563
$ 0.00097563

$ 0.00103743
$ 0.00103743

$ 0.02415954
$ 0.02415954

$ 0.00094387
$ 0.00094387

+1.00%

+3.02%

-62.96%

-62.96%

Цената в реално време за OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) е$0.00102395. През последните 24 часа OUTLAW се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00097563 до най-висока стойност $ 0.00103743, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на OUTLAW е $ 0.02415954, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00094387.

Що се отнася до краткосрочното представяне, OUTLAW има промяна от +1.00% за последния час, +3.02% за 24 часа и -62.96% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

$ 1.02M
$ 1.02M

--
--

$ 1.02M
$ 1.02M

995.20M
995.20M

995,199,151.884063
995,199,151.884063

Текущата пазарна капитализация на OUTLAW Crypto Games е $ 1.02M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на OUTLAW е 995.20M, като общото предлагане е 995199151.884063. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.02M.

История на цените за OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) USD

През днешния ден промяната в цената на OUTLAW Crypto Games към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на OUTLAW Crypto Games към USD беше $ -0.0008227566.
През последните 60 дни промяната в цената на OUTLAW Crypto Games към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на OUTLAW Crypto Games към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+3.02%
30 дни$ -0.0008227566-80.35%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

What is Outlaw GameFi?

Mini-Game Platform: Outlaw is positioned as the first mini-game platform on Jupiter Studio, focusing on fun, skill-based, family-friendly games.

GameFi Model: It combines gaming with decentralized finance — classic GameFi. That means players don’t just play for entertainment; gameplay feeds into a token economy.

Profit Sharing: The unique hook is that profits from the mini-games flow directly back to $OUTLAW holders. So as games get played and generate revenue, token holders benefit.

Narrative Fit: GameFi is already seen as a strong narrative in the broader crypto cycle, and Outlaw taps into that sector while adding its own twist with mini-games and profit distribution. Platform First mini-game platform on Jupiter Studio Games Skill-based, family-friendly mini-games Ecosystem Built on GameFi principles (play-to-earn, token utility) Value Model Mini-game profits go back to $OUTLAW holders

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за OUTLAW Crypto Games (USD)

Колко ще струва OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за OUTLAW Crypto Games.

Проверете прогнозата за цената за OUTLAW Crypto Games сега!

OUTLAW към местни валути

Токеномика на OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

Разбирането на токеномиката на OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените OUTLAW сега!

Хората също питат: Други въпроси относно OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

Колко струва OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) днес?
Цената в реално време на OUTLAW в USD е 0.00102395 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на OUTLAW към USD?
Текущата цена на OUTLAW към USD е $ 0.00102395. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на OUTLAW Crypto Games?
Пазарната капитализация за OUTLAW е $ 1.02M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на OUTLAW?
Циркулиращото предлагане на OUTLAW е 995.20M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на OUTLAW?
OUTLAW постигна ATH цена от 0.02415954 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на OUTLAW?
OUTLAW достигна ATL цена от 0.00094387 USD.
Какъв е обемът на търговията на OUTLAW?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за OUTLAW е -- USD.
Ще се повиши ли OUTLAW тази година?
OUTLAW може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за OUTLAW за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

