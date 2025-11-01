Информация за цената за OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00097563 - $ 0.00103743
24-часов нисък $ 0.00097563
24-часов висок $ 0.00103743
Рекорд за всички времена $ 0.02415954
Най-ниска цена $ 0.00094387
Промяна на цената (1ч) +1.00%
Промяна на цената (1д) +3.02%
Промяна на цената (7д) -62.96%

Цената в реално време за OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) е$0.00102395. През последните 24 часа OUTLAW се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00097563 до най-висока стойност $ 0.00103743, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на OUTLAW е $ 0.02415954, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00094387.

Що се отнася до краткосрочното представяне, OUTLAW има промяна от +1.00% за последния час, +3.02% за 24 часа и -62.96% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

Пазарна капитализация $ 1.02M
Обем (24 часа) --
Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.02M
Циркулиращо предлагане 995.20M
Общо предлагане 995,199,151.884063

Текущата пазарна капитализация на OUTLAW Crypto Games е $ 1.02M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на OUTLAW е 995.20M, като общото предлагане е 995199151.884063. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.02M.