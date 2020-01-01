Токеномика на Out of body experience (OOBE) Открийте ключова информация за Out of body experience (OOBE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Out of body experience (OOBE) The OOBE Protocol SDK is a powerful and flexible framework for building and managing AI agents on the Solana blockchain. It offers advanced features such as long-term conversational memory, parallel function execution, intelligent tool selection, and robust message history tracking via MongoDB or Redis. Designed as the core infrastructure for Solana-native AI development, it seamlessly integrates AI capabilities with decentralized technologies—efficient, scalable, and future-ready. Официален уебсайт: https://www.oobe.me/ Купете OOBE сега!

Токеномика и анализ на цената за Out of body experience (OOBE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Out of body experience (OOBE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 611.34K $ 611.34K $ 611.34K Общо предлагане: $ 963.76M $ 963.76M $ 963.76M Циркулиращо предлагане: $ 963.76M $ 963.76M $ 963.76M FDV (оценка при пълна реализация): $ 611.34K $ 611.34K $ 611.34K Рекорд за всички времена: $ 0.00289523 $ 0.00289523 $ 0.00289523 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00064003 $ 0.00064003 $ 0.00064003 Научете повече за цената на Out of body experience (OOBE)

Токеномика на Out of body experience (OOBE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Out of body experience (OOBE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой OOBE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой OOBE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на OOBE, разгледайте цената в реално време на токените OOBE!

Прогноза за цената за OOBE Искате ли да знаете какъв път може да поеме OOBE? Нашата страница за прогноза за цената OOBE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените OOBE сега!

