Токеномика на Ouroboros (ORX)
Информация за Ouroboros (ORX)
ORX is a TitanX ecosystem asset, and as such, the launch phase is tailored to massively incentivise the locking of TitanX within the ORX minter contract. To achieve this, a massive 95% of supply is given to TitanX deposits. This is reflected in the expected ROI's of the minter shortly after launch. For those with little time, or a lack of desire to understand the more complex push/pull factors included in the ORX supply distribution, simply deposit TitanX via the 'DEPOSIT TITANX' tab, and hold for as long as you are comfortable.
You can track the status of your ORX vests in the 'Vest ORX' tab further down the page. ORX Acquisition Methods There are two primary methods of acquiring ORX via the minter. The first is via TitanX deposits, and the second is via Ethereum deposits. If both routes needed to be summed up in a sentence:
TitanX Deposits: are for those who want a majority stake in ORX, at the cost of greater time preference, less agility, and a once off claim process which penalises early claims.
Ethereum Deposits: are for those who want to support protocol liquidity, in exchange for the added benefit of capital agility, the earliest unlock time, and progressive unlocking (meaning no early claim penalties). Since ETH contributors are getting a much smaller percentage of supply, and are directly supporting protocol liquidity, a disproportionate share of future airdrops (IF they happen) MAY go toward ETH contributors.
Токеномика и анализ на цената за Ouroboros (ORX)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ouroboros (ORX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Ouroboros (ORX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Ouroboros (ORX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой ORX токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой ORX токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на ORX, разгледайте цената в реално време на токените ORX!
Прогноза за цената за ORX
Искате ли да знаете какъв път може да поеме ORX? Нашата страница за прогноза за цената ORX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
