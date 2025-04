Какво е OTIA (OTIA)

The cutting-edge RWA token designed to revolutionize business operations. Backed by a transparent and highly skilled team, OTIA operates out of our headquarters in Georgia as a legal, taxpaying entity. Our innovative AI tools seamlessly integrate advanced technology, driving efficiency and transformation in the business world. Join us in shaping the future with OTIA!

