Токеномика на Otherworld (OWN)

Информация за Otherworld (OWN) Otherworld is an IP and content-powered social ecosystem powered by the OWN Protocol, a decentralized social graph and framework for Web3 social applications. The OWN protocol supports features that are common and familiar in existing major social applications, so that users can easily onboard and start enjoying the benefits of decentralized social and digital asset ownership. Otherworld owns IP usage rights for numerous blue chip entertainment IPs, and intends on developing a decentralized content universe using these IPs. Through partnerships with leading creators and entertainment companies, Otherworld will provide compelling stories and experiences, from thrilling webcomics to dynamic music experiences, Otherworld's content offers a blend of entertainment and community engagement. By incorporating this exclusive content into its decentralized social platform, Otherworld seamlessly merges social engagement with immersive storytelling, setting a new benchmark for content-driven social ecosystems. The first of many in-house content is Solo Leveling: Unlimited, an interactive NFT collecting experience. Официален уебсайт: https://otherworld.network/ Бяла книга: https://docs.google.com/document/d/1I5MSja5AHv6pHTNtRO1t7ZoDzEZ-pw7zjAvf-SFTZ7U/edit Купете OWN сега!

Токеномика и анализ на цената за Otherworld (OWN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Otherworld (OWN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 11.50M $ 11.50M $ 11.50M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 35.34M $ 35.34M $ 35.34M FDV (оценка при пълна реализация): $ 325.26M $ 325.26M $ 325.26M Рекорд за всички времена: $ 1.8 $ 1.8 $ 1.8 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.10068 $ 0.10068 $ 0.10068 Текуща цена: $ 0.325302 $ 0.325302 $ 0.325302 Научете повече за цената на Otherworld (OWN)

Токеномика на Otherworld (OWN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Otherworld (OWN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой OWN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой OWN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на OWN, разгледайте цената в реално време на токените OWN!

Прогноза за цената за OWN Искате ли да знаете какъв път може да поеме OWN? Нашата страница за прогноза за цената OWN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените OWN сега!

