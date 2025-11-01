Информация за цената за OSOL (OSOL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.000307 $ 0.000307 $ 0.000307 24-часов нисък $ 0.00035173 $ 0.00035173 $ 0.00035173 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.000307$ 0.000307 $ 0.000307 24-часов висок $ 0.00035173$ 0.00035173 $ 0.00035173 Рекорд за всички времена $ 0.292018$ 0.292018 $ 0.292018 Най-ниска цена $ 0.00023743$ 0.00023743 $ 0.00023743 Промяна на цената (1ч) +0.88% Промяна на цената (1д) +8.99% Промяна на цената (7д) -6.96% Промяна на цената (7д) -6.96%

Цената в реално време за OSOL (OSOL) е$0.00033459. През последните 24 часа OSOL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.000307 до най-висока стойност $ 0.00035173, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на OSOL е $ 0.292018, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00023743.

Що се отнася до краткосрочното представяне, OSOL има промяна от +0.88% за последния час, +8.99% за 24 часа и -6.96% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за OSOL (OSOL)

Пазарна капитализация $ 334.59K$ 334.59K $ 334.59K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 334.59K$ 334.59K $ 334.59K Циркулиращо предлагане 999.99M 999.99M 999.99M Общо предлагане 999,985,656.3551533 999,985,656.3551533 999,985,656.3551533

Текущата пазарна капитализация на OSOL е $ 334.59K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на OSOL е 999.99M, като общото предлагане е 999985656.3551533. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 334.59K.