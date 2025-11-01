БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на ORYNTH днес е 0.00095235 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за ORY към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на ORY в MEXC сега.Цената в реално време на ORYNTH днес е 0.00095235 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за ORY към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на ORY в MEXC сега.

Повече за ORY

ORYценова информация

Какво представлява ORY

Официален уебсайт на ORY

Токеномика на ORY

ORY ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

ORYNTH Лого

ORYNTH цена (ORY)

Не се намира в списъка

1 ORY към USD - цена в реално време:

$0.00095235
$0.00095235$0.00095235
+6.90%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
ORYNTH (ORY) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:49:09 (UTC+8)

Информация за цената за ORYNTH (ORY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00081389
$ 0.00081389$ 0.00081389
24-часов нисък
$ 0.0009612
$ 0.0009612$ 0.0009612
24-часов висок

$ 0.00081389
$ 0.00081389$ 0.00081389

$ 0.0009612
$ 0.0009612$ 0.0009612

$ 0.00368344
$ 0.00368344$ 0.00368344

$ 0.00011766
$ 0.00011766$ 0.00011766

-0.75%

+6.93%

-5.85%

-5.85%

Цената в реално време за ORYNTH (ORY) е$0.00095235. През последните 24 часа ORY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00081389 до най-висока стойност $ 0.0009612, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ORY е $ 0.00368344, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00011766.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ORY има промяна от -0.75% за последния час, +6.93% за 24 часа и -5.85% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за ORYNTH (ORY)

$ 951.93K
$ 951.93K$ 951.93K

--
----

$ 951.93K
$ 951.93K$ 951.93K

999.92M
999.92M 999.92M

999,923,733.308684
999,923,733.308684 999,923,733.308684

Текущата пазарна капитализация на ORYNTH е $ 951.93K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ORY е 999.92M, като общото предлагане е 999923733.308684. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 951.93K.

История на цените за ORYNTH (ORY) USD

През днешния ден промяната в цената на ORYNTH към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на ORYNTH към USD беше $ +0.0003896439.
През последните 60 дни промяната в цената на ORYNTH към USD беше $ -0.0004164864.
През последните 90 дни промяната в цената на ORYNTH към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+6.93%
30 дни$ +0.0003896439+40.91%
60 дни$ -0.0004164864-43.73%
90 дни$ 0--

Какво е ORYNTH (ORY)

Orynth — Your AI No Code Gateway to the Solana Universe

Orynth is an AI-powered no code platform that makes building on Solana as simple as describing an idea. Anyone can turn a prompt into a fully functional blockchain application in minutes without writing code or dealing with blockchain complexity.

Just describe what you want to create, whether it is a trading bot, a staking dashboard, a launchpad, a game, or a DeFi protocol. Orynth instantly generates, deploys, and hosts it on Solana. There is no setup, no smart contract pain, and no backend chaos.

With Orynth you can go from idea to live app in the time it takes to make coffee. The platform handles everything from the interface to the on chain logic, while AI ensures performance, security, and efficiency.

Our vision is to make Solana development as easy as sending a text. Creation should be open to everyone, not just those who can code. With Orynth, anyone from a curious beginner to a seasoned builder can launch the next big thing.

From idea to prompt to app to impact. That is the Orynth way.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

ORYNTH (ORY) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за ORYNTH (USD)

Колко ще струва ORYNTH (ORY) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от ORYNTH (ORY) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за ORYNTH.

Проверете прогнозата за цената за ORYNTH сега!

ORY към местни валути

Токеномика на ORYNTH (ORY)

Разбирането на токеномиката на ORYNTH (ORY) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените ORY сега!

Хората също питат: Други въпроси относно ORYNTH (ORY)

Колко струва ORYNTH (ORY) днес?
Цената в реално време на ORY в USD е 0.00095235 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на ORY към USD?
Текущата цена на ORY към USD е $ 0.00095235. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на ORYNTH?
Пазарната капитализация за ORY е $ 951.93K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на ORY?
Циркулиращото предлагане на ORY е 999.92M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на ORY?
ORY постигна ATH цена от 0.00368344 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на ORY?
ORY достигна ATL цена от 0.00011766 USD.
Какъв е обемът на търговията на ORY?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за ORY е -- USD.
Ще се повиши ли ORY тази година?
ORY може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за ORY за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:49:09 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за ORYNTH (ORY)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$110,120.69
$110,120.69$110,120.69

-0.09%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,895.19
$3,895.19$3,895.19

+0.88%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02781
$0.02781$0.02781

-13.57%

Solana Лого

Solana

SOL

$188.63
$188.63$188.63

+0.24%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,895.19
$3,895.19$3,895.19

+0.88%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$110,120.69
$110,120.69$110,120.69

-0.09%

Solana Лого

Solana

SOL

$188.63
$188.63$188.63

+0.24%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5395
$2.5395$2.5395

+0.61%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,090.24
$1,090.24$1,090.24

+0.54%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000697
$0.0000697$0.0000697

+39.40%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09967
$0.09967$0.09967

+896.70%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000773
$0.000773$0.000773

+286.50%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0044
$0.0044$0.0044

+76.00%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000111
$0.00000111$0.00000111

+73.43%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00026
$0.00026$0.00026

+44.44%

MultiBank Group Лого

MultiBank Group

MBG

$0.6090
$0.6090$0.6090

+18.32%