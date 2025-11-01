Информация за цената за ORYNTH (ORY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00081389 $ 0.00081389 $ 0.00081389 24-часов нисък $ 0.0009612 $ 0.0009612 $ 0.0009612 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00081389$ 0.00081389 $ 0.00081389 24-часов висок $ 0.0009612$ 0.0009612 $ 0.0009612 Рекорд за всички времена $ 0.00368344$ 0.00368344 $ 0.00368344 Най-ниска цена $ 0.00011766$ 0.00011766 $ 0.00011766 Промяна на цената (1ч) -0.75% Промяна на цената (1д) +6.93% Промяна на цената (7д) -5.85% Промяна на цената (7д) -5.85%

Цената в реално време за ORYNTH (ORY) е$0.00095235. През последните 24 часа ORY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00081389 до най-висока стойност $ 0.0009612, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ORY е $ 0.00368344, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00011766.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ORY има промяна от -0.75% за последния час, +6.93% за 24 часа и -5.85% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за ORYNTH (ORY)

Пазарна капитализация $ 951.93K$ 951.93K $ 951.93K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 951.93K$ 951.93K $ 951.93K Циркулиращо предлагане 999.92M 999.92M 999.92M Общо предлагане 999,923,733.308684 999,923,733.308684 999,923,733.308684

Текущата пазарна капитализация на ORYNTH е $ 951.93K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ORY е 999.92M, като общото предлагане е 999923733.308684. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 951.93K.