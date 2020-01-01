Токеномика на Orion Money (ORION) Открийте ключова информация за Orion Money (ORION), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Orion Money (ORION) Orion Money's vision is to become a cross-chain stablecoin bank providing seamless and frictionless stablecoin saving, lending, and spending. Within the Orion Money stablecoin bank, we have three main products planned — Orion Saver, Orion Yield and Insurance, and Orion Pay. We are extremely excited to introduce our first product, Orion Saver. Orion Saver is a cross-chain savings dApp that will provide one of the highest and most stable yields for your stablecoins, regardless of which blockchain you are on. Our next product, Orion Yield and Insurance, will provide additional high-yield and insured products, bringing even more value to Orion stakers and the Orion Money depositors. As a cross-chain stablecoin bank, Orion Money will also create avenues and gateways for users to freely spend their stablecoins. This would be made possible through Orion Pay, a cross-chain payments dApp that will integrate with fiat on-off ramp solutions and allow several avenues for users to spend their stablecoins. Официален уебсайт: https://orion.money/

Токеномика и анализ на цената за Orion Money (ORION) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Orion Money (ORION), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 61.94K $ 61.94K $ 61.94K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 95.03M $ 95.03M $ 95.03M FDV (оценка при пълна реализация): $ 651.78K $ 651.78K $ 651.78K Рекорд за всички времена: $ 2.36 $ 2.36 $ 2.36 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00065188 $ 0.00065188 $ 0.00065188

Токеномика на Orion Money (ORION): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Orion Money (ORION) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ORION токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ORION токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ORION, разгледайте цената в реално време на токените ORION!

Прогноза за цената за ORION Искате ли да знаете какъв път може да поеме ORION? Нашата страница за прогноза за цената ORION съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

