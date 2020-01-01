Токеномика на Origin3D (O3D) Открийте ключова информация за Origin3D (O3D), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Origin3D (O3D) Origin3D is revolutionizing digital creativity and GPU resource management on the Ethereum blockchain. Our platform leverages cutting-edge AI technology to generate stunning 2D/3D images, immersive videos, and interactive visual content—all with unmatched efficiency and scalability.Origin3d Studio is your go-to solution for crafting and perfecting 3D assets with the power of AI. Designed to simplify complex workflows, the Studio empowers creators to bring their ideas to life with precision and ease. Официален уебсайт: https://origin3d.app/ Бяла книга: https://docs.origin3d.app/ Купете O3D сега!

Токеномика и анализ на цената за Origin3D (O3D) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Origin3D (O3D), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 22.87K $ 22.87K $ 22.87K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 22.87K $ 22.87K $ 22.87K Рекорд за всички времена: $ 0.00108195 $ 0.00108195 $ 0.00108195 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Origin3D (O3D)

Токеномика на Origin3D (O3D): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Origin3D (O3D) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой O3D токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой O3D токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на O3D, разгледайте цената в реално време на токените O3D!

Прогноза за цената за O3D Искате ли да знаете какъв път може да поеме O3D? Нашата страница за прогноза за цената O3D съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените O3D сега!

