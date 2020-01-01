Токеномика на Origin Sonic (OS) Открийте ключова информация за Origin Sonic (OS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Origin Sonic (OS) Origin Sonic (OS) is a pure Lossless Token, fully backed by reserves of the network token S. Its robust design and strong peg make it an ideal foundation for attractive yield opportunities across DeFi. Through its rebasing mechanism, Origin Sonic allows holders to earn yield directly in their wallets without needing to stake or lock their assets while maintaining full control over their capital. Origin Sonic is available on the largest decentralized exchanges (DEXs) on the Sonic blockchain. Developed by a team of experts at Origin Protocol. Официален уебсайт: https://originprotocol.com/ Бяла книга: https://docs.originprotocol.com/ Купете OS сега!

Токеномика и анализ на цената за Origin Sonic (OS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Origin Sonic (OS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 10.10M $ 10.10M $ 10.10M Общо предлагане: $ 33.74M $ 33.74M $ 33.74M Циркулиращо предлагане: $ 33.74M $ 33.74M $ 33.74M FDV (оценка при пълна реализация): $ 10.10M $ 10.10M $ 10.10M Рекорд за всички времена: $ 0.989146 $ 0.989146 $ 0.989146 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.249121 $ 0.249121 $ 0.249121 Текуща цена: $ 0.300018 $ 0.300018 $ 0.300018 Научете повече за цената на Origin Sonic (OS)

Токеномика на Origin Sonic (OS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Origin Sonic (OS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой OS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой OS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на OS, разгледайте цената в реално време на токените OS!

