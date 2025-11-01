Информация за цената за Orgo (ORGO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00510074 $ 0.00510074 $ 0.00510074 24-часов нисък $ 0.00670438 $ 0.00670438 $ 0.00670438 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00510074$ 0.00510074 $ 0.00510074 24-часов висок $ 0.00670438$ 0.00670438 $ 0.00670438 Рекорд за всички времена $ 0.01118743$ 0.01118743 $ 0.01118743 Най-ниска цена $ 0.00115957$ 0.00115957 $ 0.00115957 Промяна на цената (1ч) +13.90% Промяна на цената (1д) +7.93% Промяна на цената (7д) +18.28% Промяна на цената (7д) +18.28%

Цената в реално време за Orgo (ORGO) е$0.00581639. През последните 24 часа ORGO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00510074 до най-висока стойност $ 0.00670438, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ORGO е $ 0.01118743, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00115957.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ORGO има промяна от +13.90% за последния час, +7.93% за 24 часа и +18.28% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Orgo (ORGO)

Пазарна капитализация $ 2.91M$ 2.91M $ 2.91M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 5.81M$ 5.81M $ 5.81M Циркулиращо предлагане 499.99M 499.99M 499.99M Общо предлагане 999,991,966.4805582 999,991,966.4805582 999,991,966.4805582

Текущата пазарна капитализация на Orgo е $ 2.91M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ORGO е 499.99M, като общото предлагане е 999991966.4805582. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.81M.