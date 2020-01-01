Токеномика на ORE Network (ORE) Открийте ключова информация за ORE Network (ORE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ORE Network (ORE) The ORE Token is the native digital asset that runs the Open Rights Exchange (ORE) Network — an open-source and decentralized blockchain technology that can manage identities and digital assets, cross-chain. The ORE Network works cross-chain with Ethereum, Algorand, EOS and more to connect Web 2.0 identities to Web 3.0. ORE Network provides a simple log-in experience for blockchain companies to expand their users and grow faster — and allows non-blockchain companies to start using blockchain and crypto technology, without having to do the heavy lifting. The ORE Token's utility continuously grows with every new account created on the ORE blockchain — and any new project built on the Open Rights Exchange. There are already hundreds of accounts, with more added daily and dozens of layer-1 solutions building with ORE Network including Algorand, Alliance Block, Republic Realm and AIKON. Официален уебсайт: https://ore.network/

Токеномика и анализ на цената за ORE Network (ORE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ORE Network (ORE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 211.86K $ 211.86K $ 211.86K Общо предлагане: $ 1.06B $ 1.06B $ 1.06B Циркулиращо предлагане: $ 563.13M $ 563.13M $ 563.13M FDV (оценка при пълна реализация): $ 398.79K $ 398.79K $ 398.79K Рекорд за всички времена: $ 0.304071 $ 0.304071 $ 0.304071 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00037621 $ 0.00037621 $ 0.00037621 Научете повече за цената на ORE Network (ORE)

Токеномика на ORE Network (ORE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ORE Network (ORE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ORE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ORE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ORE, разгледайте цената в реално време на токените ORE!

Прогноза за цената за ORE Искате ли да знаете какъв път може да поеме ORE? Нашата страница за прогноза за цената ORE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

