Цената в реално време на ORCIB днес е 0.02292113 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за PALMO към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на PALMO в MEXC сега.

Повече за PALMO

PALMOценова информация

Какво представлява PALMO

Бяла книга PALMO

Официален уебсайт на PALMO

Токеномика на PALMO

PALMO ценова прогноза

ORCIB Лого

ORCIB цена (PALMO)

Не се намира в списъка

1 PALMO към USD - цена в реално време:

$0.02292113
$0.02292113
+2.30%1D
ORCIB (PALMO) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:02:22 (UTC+8)

Информация за цената за ORCIB (PALMO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.02198746
$ 0.02198746
24-часов нисък
$ 0.02336156
$ 0.02336156
24-часов висок

$ 0.02198746
$ 0.02198746

$ 0.02336156
$ 0.02336156

$ 0.043821
$ 0.043821

$ 0.02198746
$ 0.02198746

-0.29%

+2.30%

-7.26%

-7.26%

Цената в реално време за ORCIB (PALMO) е$0.02292113. През последните 24 часа PALMO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.02198746 до най-висока стойност $ 0.02336156, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PALMO е $ 0.043821, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.02198746.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PALMO има промяна от -0.29% за последния час, +2.30% за 24 часа и -7.26% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за ORCIB (PALMO)

$ 57.99M
$ 57.99M

--
--

$ 71.74M
$ 71.74M

2.53B
2.53B

3,124,999,957.442711
3,124,999,957.442711

Текущата пазарна капитализация на ORCIB е $ 57.99M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PALMO е 2.53B, като общото предлагане е 3124999957.442711. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 71.74M.

История на цените за ORCIB (PALMO) USD

През днешния ден промяната в цената на ORCIB към USD беше $ +0.00051634.
През последните 30 дни промяната в цената на ORCIB към USD беше $ -0.0058760998.
През последните 60 дни промяната в цената на ORCIB към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на ORCIB към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00051634+2.30%
30 дни$ -0.0058760998-25.63%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е ORCIB (PALMO)

ORCIB (PALMO) is the community utility token of the ORCIB Ecosystem, developed on the Solana blockchain. Originally introduced as a meme token inspired by the human palm, it has evolved into a native token supporting decentralized identity, creative rights, and governance. The project’s vision is to redefine digital ownership and participation by combining blockchain technology with creativity and community-driven innovation. With transparent tokenomics and active community involvement, ORCIB (PALMO) provides the foundation for building a sustainable and inclusive decentralized ecosystem.

Прогноза за цената за ORCIB (USD)

Колко ще струва ORCIB (PALMO) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от ORCIB (PALMO) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за ORCIB.

Проверете прогнозата за цената за ORCIB сега!

PALMO към местни валути

Токеномика на ORCIB (PALMO)

Разбирането на токеномиката на ORCIB (PALMO) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените PALMO сега!

Хората също питат: Други въпроси относно ORCIB (PALMO)

Колко струва ORCIB (PALMO) днес?
Цената в реално време на PALMO в USD е 0.02292113 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на PALMO към USD?
Текущата цена на PALMO към USD е $ 0.02292113. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на ORCIB?
Пазарната капитализация за PALMO е $ 57.99M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на PALMO?
Циркулиращото предлагане на PALMO е 2.53B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на PALMO?
PALMO постигна ATH цена от 0.043821 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на PALMO?
PALMO достигна ATL цена от 0.02198746 USD.
Какъв е обемът на търговията на PALMO?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за PALMO е -- USD.
Ще се повиши ли PALMO тази година?
PALMO може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за PALMO за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:02:22 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за ORCIB (PALMO)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

$109,263.58

$3,847.21

$0.02752

$185.63

$1.0004

$3,847.21

$109,263.58

$185.63

$2.5137

$1,080.73

