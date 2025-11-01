Информация за цената за ORCIB (PALMO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.02198746 $ 0.02198746 $ 0.02198746 24-часов нисък $ 0.02336156 $ 0.02336156 $ 0.02336156 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.02198746$ 0.02198746 $ 0.02198746 24-часов висок $ 0.02336156$ 0.02336156 $ 0.02336156 Рекорд за всички времена $ 0.043821$ 0.043821 $ 0.043821 Най-ниска цена $ 0.02198746$ 0.02198746 $ 0.02198746 Промяна на цената (1ч) -0.29% Промяна на цената (1д) +2.30% Промяна на цената (7д) -7.26% Промяна на цената (7д) -7.26%

Цената в реално време за ORCIB (PALMO) е$0.02292113. През последните 24 часа PALMO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.02198746 до най-висока стойност $ 0.02336156, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PALMO е $ 0.043821, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.02198746.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PALMO има промяна от -0.29% за последния час, +2.30% за 24 часа и -7.26% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за ORCIB (PALMO)

Пазарна капитализация $ 57.99M$ 57.99M $ 57.99M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 71.74M$ 71.74M $ 71.74M Циркулиращо предлагане 2.53B 2.53B 2.53B Общо предлагане 3,124,999,957.442711 3,124,999,957.442711 3,124,999,957.442711

Текущата пазарна капитализация на ORCIB е $ 57.99M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PALMO е 2.53B, като общото предлагане е 3124999957.442711. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 71.74M.