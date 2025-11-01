Информация за цената за Orcasm (ORCASM) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00004753 $ 0.00004753 $ 0.00004753 24-часов нисък $ 0.00005254 $ 0.00005254 $ 0.00005254 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00004753$ 0.00004753 $ 0.00004753 24-часов висок $ 0.00005254$ 0.00005254 $ 0.00005254 Рекорд за всички времена $ 0.00140093$ 0.00140093 $ 0.00140093 Най-ниска цена $ 0.00004436$ 0.00004436 $ 0.00004436 Промяна на цената (1ч) -6.43% Промяна на цената (1д) -4.51% Промяна на цената (7д) +7.16% Промяна на цената (7д) +7.16%

Цената в реално време за Orcasm (ORCASM) е$0.00004855. През последните 24 часа ORCASM се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00004753 до най-висока стойност $ 0.00005254, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ORCASM е $ 0.00140093, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00004436.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ORCASM има промяна от -6.43% за последния час, -4.51% за 24 часа и +7.16% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Orcasm (ORCASM)

Пазарна капитализация $ 40.37K$ 40.37K $ 40.37K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 40.37K$ 40.37K $ 40.37K Циркулиращо предлагане 831.69M 831.69M 831.69M Общо предлагане 831,694,857.477448 831,694,857.477448 831,694,857.477448

Текущата пазарна капитализация на Orcasm е $ 40.37K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ORCASM е 831.69M, като общото предлагане е 831694857.477448. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 40.37K.